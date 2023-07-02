Реклама
Прямой эфир
Мир
CNN заявил о проблеме в войсках ПВО США из-за помощи Украине
Мир
NYT рассказало о ранних неудачных погружениях Ocean Gate к «Титанику»
Общество
Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края выросла до 8 км
Общество
На место происшествия на Кубани прибыли специалисты Минобороны
Мир
Шольц отказал Киеву в ракетах Taurus во избежание ударов по РФ
Армия
Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ под Кременной в ЛНР
Политика
Политолог допустил прорабатывание США прямого участия в конфликте на Украине
Общество
Москвичей предупредили о грозе в ночь на 3 июля
Мир
В минобороны Украины признали продвижение ВС РФ на ряде направлений
Политика
Медведев назвал украинский конфликт отражением противостояния Запада и остального мира
Мир
Во Франции вынесли первые приговоры участникам беспорядков
Мир
Польша усилит границу с Белоруссией группой из 500 полицейских
Общество
ЧВК «Вагнер» получила по госконтрактам более 858 млн рублей
Сюжет:

Глава поселкового совета в Харьковской области задержан за продажу гумпомощи

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Малоданиловского поселкового совета Александр Гололобов задержан в Харьковской области Украины за торговлю гуманитарной помощью. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

«Гололобов организовал схему по продаже гуманитарной помощи в виде продуктов питания через сеть продуктовых магазинов», — цитирует издание своего собеседника.

В преступную группу входили депутат этого же поселкового совета, директор благотворительной организации и несколько предпринимателей, через магазины которых осуществлялся сбыт гумпомощи, уточняет издание.

Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В феврале Гололобов уже попадал в поле зрение правоохранителей из-за подозрения в хищении 600 тыс. гривен бюджетных средств, уточнило издание.

Черный ворон кризиса: Зеленский завершает продажу Украины
Страна переходит под контроль транснациональных финансовых элит

Ранее, 23 июня. президент Украины Владимир Зеленский уволил военного комиссара Одессы за коррупцию. Глава государства также поручил проверить всех региональных военкомов страны на предмет коррупции.

В мае Высший антикоррупционный суд Украины арестовал на 60 дней экс-главу Верховного суда Всеволода Князева по делу о взятке и установил залог в размере 107 млн гривен (около 234 млн рублей. — Ред.). Сам Князев был задержан за взятку 15 мая.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023