Глава поселкового совета в Харьковской области задержан за продажу гумпомощи

Глава Малоданиловского поселкового совета Александр Гололобов задержан в Харьковской области Украины за торговлю гуманитарной помощью. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

«Гололобов организовал схему по продаже гуманитарной помощи в виде продуктов питания через сеть продуктовых магазинов», — цитирует издание своего собеседника.

В преступную группу входили депутат этого же поселкового совета, директор благотворительной организации и несколько предпринимателей, через магазины которых осуществлялся сбыт гумпомощи, уточняет издание.

Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В феврале Гололобов уже попадал в поле зрение правоохранителей из-за подозрения в хищении 600 тыс. гривен бюджетных средств, уточнило издание.

Ранее, 23 июня. президент Украины Владимир Зеленский уволил военного комиссара Одессы за коррупцию. Глава государства также поручил проверить всех региональных военкомов страны на предмет коррупции.

В мае Высший антикоррупционный суд Украины арестовал на 60 дней экс-главу Верховного суда Всеволода Князева по делу о взятке и установил залог в размере 107 млн гривен (около 234 млн рублей. — Ред.). Сам Князев был задержан за взятку 15 мая.