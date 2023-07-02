Москвичей предупредили о грозе в ночь на 3 июля

Гроза и ветер с порывами до 15 м/с ожидается в Москве в ночь на понедельник, 3 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы 2 июля.

Ухудшение погодных условий прогнозируется в период с 01:00 до 03:00.

Горожан просят не укрываться от грозы под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В столичном ГУ МЧС рекомендовали водителям снизить скорость движения и соблюдать осторожность — увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, не совершать резких маневров. Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В целом, начало июля будет солнечным, с температурой до +28 градусов, отмечал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.