Месси будет получать в «Интер Майами» до $60 млн в год

Аргентинский нападающий Лионель Месси будет получать в «Интер Майами» от $50 до $60 млн в год. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил управляющий владелец американского клуба Хорхе Мас.

«Месси может превратить MLS (американская футбольная лига. — Ред.) в одну из двух или трех крупнейших лиг в мире. Думаю, что он хочет оставить свой след, и он сможет сделать это и за пределами футбола. Когда он завершит карьеру, у него будет доля в клубe», — приводит слова Маса газета Marca.

Как передает «Спорт-Экспресс», американский клуб хочет извлечь максимальную прибыль от перехода звездных футболистов.

3 июня французский ПСЖ объявил об уходе Месси из команды по окончании сезона-2022/23. Уже 8 июня стало известно, что Месси подписал трехлетний контракт с «Интер Майами». Спортсмен сможет покинуть клуб лишь после окончания первых двух сезонов.

Сам футболист объяснил переход желанием «уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье».