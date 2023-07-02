Один человек пострадал в ДТП с такси в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Авария произошла в Третьяковском проезде. По предварительным данным, потерпевшим является полицейский, решается вопрос о его госпитализации.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее в этот день пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК), перед развязкой со Звенигородским шоссе. На кадрах видно, как в вереницу машин в левой полосе врезается транспортное средство.

Данных о пострадавших не поступало.