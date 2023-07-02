Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала продвижение российских сил на ряде направлений.

В своем Telegram-канале 2 июля она заявила об успехах ВС РФ, в частности, на авдеевском, марьинском, краснолиманском и сватовском направлениях.

Говоря о попытках наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону Бердянска и Мелитополя, Маляр указала, что военные сталкиваются с интенсивным сопротивлением.

Ранее, 29 июня, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские силы улучшили свои позиции на краснолиманском направлении. Незадолго до этого, 26 июня, Пушилин рассказал, что ВС РФ существенно улучшили позиции на авдеевском направлении.

Также он отметил, что ВСУ проводят перегруппировку на угледарском направлении после ощутимых потерь в живой силе и технике.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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