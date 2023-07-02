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Кардинал Дзуппи заявил об отсутствии у Ватикана плана для переговоров по Украине

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Ватикан во главе с папой римским Франциском не располагает планом, который мог бы способствовать мирному урегулированию конфликта России и Украины. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил посланник папы римского кардинал Маттео Дзуппи.

«Вместе с папой Франциском и под его руководством в ближайшие дни мы поразмыслим над услышанным (во время поездки Дзуппи в Москву. — Ред.). По этой причине у нас пока нет плана, который мог бы способствовать началу переговоров», — передает слова кардинала газета Il Resto del Carlino.

Ватикан сосредоточит свои усилия на решении гуманитарных вопросов и спасении человеческих жизней, заявил он.

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29 июня в Даниловском монастыре состоялась встреча Дзуппи и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Патриарх выразил благодарность кардиналу и заявил, что «очень рад» его приезду. На встрече они обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в тот день Дзуппи также встретился с помощником президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым и обсудил с ним возможность переговоров с Украиной без остановки боевых действий.

Председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци сообщил, что Дзуппи и Ушаков обсудили в том числе гуманитарные вопросы, связанные с беженцами.

25 мая папа римский Франциск заявил, что украинский конфликт закончится при диалоге России и Украины, и поручил кардиналу Дзуппи возглавить миротворческую миссию на Украине. В МИД России положительно оценили данный шаг.

6 июня состоялась встреча Дзуппи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который во время беседы с кардиналом заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведут к миру.

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