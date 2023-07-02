Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске

В результате ДТП с маршруткой на Свердловском тракте в Челябинске, предварительно, пострадали девять человек. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

На кадрах очевидцев видно лежащих на траве пострадавших пассажиров, которым оказывают помощь.

На место аварии было направлено восемь бригад скорой помощи.

«Предварительно, девять пострадавших, из них один ребенок. Шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницы Челябинска. Трое пострадавших после оказания помощи сотрудниками СМП отказались от госпитализации», — рассказали в ведомстве.

В ГИБДД Челябинска сообщили, что произошло столкновение микроавтобуса и «КамАЗа» с полуприцепом. За рулем грузовика находился 38-летний мужчина, микроавтобусом Ford Transit управлял 61-летний водитель.

«В результате ДТП Ford Transit совершил столкновение с электроопорой, после чего опрокинулся на крышу», — уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее в этот день ДТП с участием двух грузовых и одного легкового автомобиля произошло на МКАД в Москве. Сначала грузовик столкнулся с ехавшей перед ним легковушкой, затем в него въехал самосвал. В столичном дептрансе сообщили, что причины столкновения выясняются.