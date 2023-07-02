CNN заявил о проблеме в войсках ПВО США из-за помощи Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии США недоукомплектованы персоналом и перегружены работой из-за усиления присутствия Соединенных Штатов в мире. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил CNN.

Рост уровня участия США в конфликте на Украине, опасения насчет возможного конфликта с Китаем и необходимость сдерживать Иран и Северную Корею перегружают возможности американских войск ПВО, сообщает телеканал.

Руководители американской армии бьют тревогу: в случае конфликта критически важным подразделениям ПВО США придется работать на износ, уточнил CNN.

Уточняется, что в начале конфликта на Украине у американских войск, дислоцированных в Европе, было лишь несколько часов на развертывание, так как им необходимо было обеспечить оборону восточного фланга НАТО.

«Мы были перегружены работой и недоукомплектованы персоналом», — передает CNN слова источника о начале конфликта.

Сообщается, что ситуация с нехваткой персонала и психологическим давлением в войсках ПВО усугубилась до такой степени, что в 2020 года США пришлось проводить опрос среди солдат и их семей для решения проблемы.

«Сейчас армия распорядилась, чтобы мы направили специалистов по психологическому здоровью в формирования (ПВО. — Ред.). <...> Они у нас есть, и они станут постоянной частью этих организаций», — заявил руководитель Командования космической и противоракетной обороны Сухопутных войск США генерал-лейтенант Дэниел Карблер телеканалу.

Подразделения ПВО Сухопутных войск США являются одним из наиболее часто развертываемых — почти 60% от их общей численности постоянно несут боевое дежурство, сообщает CNN.

Ранее, 30 июня, газета The Washington Post сообщила, что Вооруженные силы США находятся в кризисе, так как на фоне падающего престижа военной службы в армии усиливается кадровый голод. 80% американских новобранцев происходят из семей военных и приходят в армию благодаря примеру своих родственников, однако теперь тенденция начала меняться, уточнило издание.

28 мая экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у США остались запасы оружия всего на неделю интенсивных боев из-за конфликта на Украине. По его словам армия США утратит весь запас ракет и боевой техники через семь дней серьезных боевых действий

Ранее, в январе, член палаты представителей конгресса США Адам Смит во время выступления в Институте Брукингса сообщал, что американская армия столкнулась с проблемой набора рекрутов на воинскую службу. Причиной набором персонала он назвал два года пандемии коронавируса.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.