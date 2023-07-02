На место происшествия на Кубани прибыли специалисты Минобороны

Специалисты Министерства обороны и экстренных служб прибыли на место происшествия в краснодарском Приморско-Ахтарском районе. Об этом говорится в сообщении, размещенном 2 июля в Telegram-канале оперштаба региона.

Глава муниципалитета Максим Бондаренко сообщил об отсутствии пострадавших, а также каких-либо разрушений. ЧП произошло вдали от поселений. О ситуации доложено губернатору региона Вениамину Кондратьеву.

Ранее в этот день очевидцы в соцсетях начали распространять сообщения о звуке взрыва в Приморско-Ахтарском районе. В беседе с «Известиями» продавец магазина, расположенного неподалеку от места ЧП, рассказал, что люди почувствовали толчок.

По информации «Известий», ЧП произошло в поле, на месте происшествия образовалась воронка глубиной 5 м и диаметром 20 м. Подробности уточняются.