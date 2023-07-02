Мусор загорелся на площади 800 кв. м в Астраханской области

Возгорание мусора произошло на площади 800 кв. м в поселке Трусово Наримановского района Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России в воскресенье, 2 июля.

Сообщение о пожаре поступило в 16:46 мск. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу сложности возгорания, указали в МЧС.

Ведомство предупреждает, что из-за пожара и с учетом складывающейся метеорологической обстановки не исключается распространение запаха гари из Наримановского района до Астрахани.

22 июня возгорание на мусоросортировочном комплексе произошло в Москве на Дорожной улице. Пожар ликвидировали, его причиной стало нарушение правил хранения твердых бытовых отходов (ТБО). Возбуждено уголовное дело.