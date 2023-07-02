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Тело пропавшей под Оренбургом пятилетней девочки нашли недалеко от берега реки

СК сообщил, что тело пропавшей под Оренбургом пятилетней девочки нашли недалеко от берега реки
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Фото: СУ СК России по Оренбургской области
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Тело пропавшей 30 июня в городе Сорочинске Оренбургской области пятилетней Василисы обнаружено недалеко от берега реки Самары. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Отмечается, что на теле ребенка отсутствуют видимые признаки криминальной причины наступления смерти.

«Ранее сообщалось, что по факту безвестного исчезновения малолетней жительницы города Сорочинска, 2018 года рождения, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ», — напомнили в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Они проводят необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего.

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Как сообщалось, днем 30 июня Василиса вышла погулять во двор дома по улице Набережной Сорочинска и пропала. Поисками девочки занимался весь личный состав отдела МВД РФ по Сорочинскому городскому округу, волонтеры из «ОренСпаса», местные жители и водолазы.

О смерти ребенка первыми сообщили волонтеры, участвующие в поисках.

В день пропажи ребенка родители оставили девочку у бабушки в частном доме. Бабушка днем выпустила внучку погулять во двор, а когда вернулась, ребенка уже не было.

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