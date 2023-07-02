Пять автомобилей столкнулись на ТТК в Москве
Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве. Об этом сообщили в столичном дептрансе 2 июля.
Авария произошла перед развязкой со Звенигородским шоссе. На кадрах видно, как в вереницу машин в левой полосе врезается транспортное средство.
Информации о пострадавших нет. Движение в сторону Ленинградского проспекта было оперативно восстановлено.
Причины ДТП устанавливаются.
Ранее в этот день на МКАД столкнулись два грузовика и легковушка. О потерпевших не сообщалось.