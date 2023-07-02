Волонтеры сообщили, что пропавшая под Оренбургом девочка найдена мертвой

Пропавшая в Оренбургской области пятилетняя Василиса найдена мертвой. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщили волонтеры из «ОренСпаса», участвовавшие в поисках.

«Василиса найдена, погибла», — сообщила организация в своем Telegram–канале.

Официального подтверждения этой информации не было.

Как сообщалось, днем 30 июня Василиса вышла погулять во двор дома по улице Набережной Сорочинска и пропала.

Поисками девочки занимался весь личный состав отдела МВД РФ по Сорочинскому городскому округу, волонтеры из «ОренСпаса» и водолазы.

Ранее в этот день мать Василисы Галина сообщила, что в день пропажи она и ее муж были на работе, а девочку оставили у бабушки в частном доме. Бабушка днем выпустила внучку погулять во двор, а когда вернулась, ребенка в огороде уже не было.