Тренер «Динамо» Личка с юмором отреагировал на свадьбу нападающего Тюкавина

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка с юмором отреагировал на свадьбу нападающего клуба Константина Тюкавина.

«Тюкавину же только 20, он уже женился? Он что, дурак? Шутка — желаю ему и [нападающему московского «Динамо» Фёдору] Смолову удачи в браке», — передает слова Лички Sport24 2 июля.

В начале июня Тюкавин женился на Алёне Шабуровой, дочери российского хоккеиста с мячом Сергея Шабурова. Молодожены познакомилась на одном из спортивных матчей в 2016 году, после чего будущий футболист почти сразу начал ухаживать за девушкой, сообщает «Спорт-Экспресс».

22 июня в московском «Динамо» сообщили, что Личка стал главным тренером клуба, в частности, контракт с ним был подписан на один сезон с возможностью продления еще на два при достижении определенных условий.

14 мая член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что у клуба после поражения от грозненского «Ахмата» в матче 27-го тура РПЛ поменяется наставник. Таким образом, сербский специалист Славиша Йоканович, который занимал эту должность с июня 2022 года, покинул пост главного тренера команды.