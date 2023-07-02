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Российский военный рассказал о позиционных боях за Белогоровку в ЛНР

Разведка ЮВО: позиционные бои идут за Белогоровку в Донбассе
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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За поселок Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР) идут позиционные бои, российские военные пытаются вытеснить украинские подразделения. Об этом 2 июля рассказал военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным Варяг.

«Идут интенсивные бои вблизи населенного пункта Белогоровка. Очень хорошо укрепились там ВСУ, пытаемся их максимально вытеснить», — цитирует его «РИА Новости».

Варяг добавил, что на этом участке фронта ведется круглосуточное наблюдение за украинскими националистами.

«Постоянно проводим разведку, наблюдаем за ними: как действуют, где собираются, какие действия предпринимают против нас. Птички, РЭБ — хорошо вооруженные ребята. Но мы не хуже. Стараемся максимально противодействовать», — заключил он.

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Ранее в этот день бойцы ЮВО обратились к украинским боевикам с призывом сложить оружие под Белогоровкой. По словам одного из солдат, российская армия не хочет, чтобы киевский режим вынуждал граждан Украины брать в руки оружие.

В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что его бойцы и военнослужащие Южной группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке. Тогда украинские войска были отодвинуты на полтора километра.

Накануне официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что оборона подразделений Южной группировки успешно отразила 15 атак на донецком направлении, в том числе в районе населенного пункта Белогоровка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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