Очевидцы сообщили о звуках взрыва в Краснодарском крае

Очевидцы сообщили о звуках взрыва в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края в воскресенье, 2 июля. Издалека виднеется густой дым.

Губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале сообщил, что жертв и пострадавших нет, обстоятельства инцидента устанавливаются.

«На постоянной связи с главой муниципалитета. <…> По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены», — написал он.

По информации «Известий», ЧП произошло в поле, на месте происшествия образовалась воронка глубиной 5 м и диаметром 20 м. На месте работают экстренные службы.