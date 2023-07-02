В Самарской области полиция нашла живой пропавшую 14-летнюю девочку

Четырнадцатилетняя девочка, которая пропала 1 июля в городе Похвистнево Самарской области, найдена. Об этом сообщили в воскресенье, 2 июля, в пресс-службе регионального главка МВД.

Уточняется, что сообщение о пропаже подростка поступило накануне, для поисков девочки по тревоге подняли личный состав территориального органа внутренних дел. Ориентировку направили во все отделы полиции, подразделения Росгвардии, волонтерские организации.

Девочку нашли в одном из многоквартирных домов в Самаре.

«Противоправных действий в отношении нее не совершалось. Девочку сотрудники полиции доставят законным представителям. Инспектора ПДН проведут с ней и ее опекунами работу для исключения подобных происшествий», — подчеркивается в сообщении ведомства в их Telegram-канале.

В то же время продолжаются поиски пятилетней Василисы, пропавшей в Оренбургской области. Девочка была одета в сиреневую футболку с рисунком и надписями, в синие лосины длиной ниже колена и обута в сандалии. Местные жители сообщили, что ребенок болен и не разговаривает, но отзывается на имя и может кричать в ответ.

Поисками Василисы занимается весь личный состав отдела МВД РФ по Сорочинскому городскому округу, волонтеры из «ОренСпаса» и водолазы. При этом мать девочки не исключила похищение.