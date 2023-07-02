В МИД Белоруссии сообщили о нападении на посольство в Нидерландах
Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило об акте вандализма в отношении здания посольства в Нидерландах. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там уточнили, что в здании выбили стекло и разрисовали фасад. Правонарушителя задержали.
Нидерландское издание Omroep West уточняет, что злоумышленником оказался 31-летний мужчина. Он написал различные лозунги на фасаде здания белорусского посольства. Также сообщается, что ряд депутатов Нидерландов осудили действия против посольства.
Известно, что здание оцеплено. Начато расследование.
В начале мая в отношении консульства России в Мариехамне, расположенного на принадлежащих Финляндии Аландских островах, был совершен акт вандализма. Тогда посольство России в Хельсинки направило ноту в МИД Финляндии.