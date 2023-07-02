Президент США Джо Байден нарушил Конституцию, отправив технику и солдат Украине для противостояния с Россией, заявил американский обозреватель Эндрю Наполитано в своем материале для The Washington Times (WT).



«Соблюдает ли конгресс требования Конституции? Соблюдает ли их президент? Ответы на эти вопросы очевидны», — написал обозреватель.



Он отметил, что Конституция США на данный момент находится в руках «бесчестных, продажных политиканов, которые ее игнорируют». Как следствие, автор материала назвал гибель невинных людей, бесконечные долги и потерю личной свободы большого количества людей.



Капитолий выделил американскому президенту $113 млрд и «разрешил потратить их на технику для Украины», напомнил журналист.



Также он указал на то, что Вашингтон тайно отправил на Украину американских солдат с техникой для ее эксплуатации.

Ранее Байдена в «преступлении века» обвинил конгрессмен-республиканец Ронни Джексон из-за возможных связей с руководством украинской компании Burisma (частная газодобывающая группа компаний Украины). Свое заявление политик опубликовал в Twitter 12 июня, написав, что нынешний глава США является самым большим преступником из всех президентов страны за время ее существования.

10 июня экс-президент США Дональд Трамп указал, что Байден был в доле со своим сыном Хантером, который состоял в руководстве украинской компании Burisma и, как подозревали, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов. Тогда же экс-президент США пообещал, что не успокоится, пока не выставит действующего главу государства за порог Белого дома.



9 июня член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что свой следующий срок Байден должен провести не на посту главы государства, а за решеткой. Она отметила, что в совет директоров Burisma входил сын президента Хантер, а сам Байден напрямую замешан в уголовном преступлении. В частности, он якобы участвовал в коррупционной схеме и заплатил деньги за то, чтобы добиться увольнения прокурора, который расследовал дело Burisma.