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WT указала на нарушение Конституции Байденом из-за отправки солдат на Украину

WT: Байден нарушает Конституцию, отправляя американских солдат на Украину
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Фото: Global Look Press/Michael Reynolds - Pool via CNP
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Президент США Джо Байден нарушил Конституцию, отправив технику и солдат Украине для противостояния с Россией, заявил американский обозреватель Эндрю Наполитано в своем материале для The Washington Times (WT).

«Соблюдает ли конгресс требования Конституции? Соблюдает ли их президент? Ответы на эти вопросы очевидны», — написал обозреватель.

Он отметил, что Конституция США на данный момент находится в руках «бесчестных, продажных политиканов, которые ее игнорируют». Как следствие, автор материала назвал гибель невинных людей, бесконечные долги и потерю личной свободы большого количества людей.

Капитолий выделил американскому президенту $113 млрд и «разрешил потратить их на технику для Украины», напомнил журналист.

Также он указал на то, что Вашингтон тайно отправил на Украину американских солдат с техникой для ее эксплуатации.

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Ранее Байдена в «преступлении века» обвинил конгрессмен-республиканец Ронни Джексон из-за возможных связей с руководством украинской компании Burisma (частная газодобывающая группа компаний Украины). Свое заявление политик опубликовал в Twitter 12 июня, написав, что нынешний глава США является самым большим преступником из всех президентов страны за время ее существования.

10 июня экс-президент США Дональд Трамп указал, что Байден был в доле со своим сыном Хантером, который состоял в руководстве украинской компании Burisma и, как подозревали, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов. Тогда же экс-президент США пообещал, что не успокоится, пока не выставит действующего главу государства за порог Белого дома.

9 июня член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что свой следующий срок Байден должен провести не на посту главы государства, а за решеткой. Она отметила, что в совет директоров Burisma входил сын президента Хантер, а сам Байден напрямую замешан в уголовном преступлении. В частности, он якобы участвовал в коррупционной схеме и заплатил деньги за то, чтобы добиться увольнения прокурора, который расследовал дело Burisma.

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