В Москве на МКАД столкнулись два грузовика и легковушка
ДТП с участием двух грузовых и одного легкового автомобиля произошло на МКАД в Москве 2 июля.
Столичный дептранс в Telegram-канале опубликовал видео момента аварии. Как следует из кадров, автомобили двигались в попутном направлении. Сначала грузовик столкнулся с ехавшей перед ним легковушкой, затем в него въехал самосвал.
В ведомстве уточнили, что авария произошла на внешней стороне 41-го км МКАД, в районе съезда на Калужское шоссе. На месте работают оперативные службы.
Причины столкновения выясняются.
Ранее, 24 июня, на внешней стороне 21-го км МКАД столкнулись два грузовика, один из них опрокинулся. Дорожное движение на месте аварии было затруднено.