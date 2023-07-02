Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики пообещали москвичам до 30 градусов жары к концу следующей недели
Мир
Вучич указал на взаимосвязь между контрнаступлением ВСУ и эскалацией в Косово
Происшествия
В Москве на МКАД столкнулись два грузовика и легковушка
Мир
В Казахстане саранча заполонила два района Костанайской области
Мир
Американский политик назвал США главной угрозой для мировой безопасности
Мир
В Минске заявили о планах запретить сделки по обмену криптовалюты между физлицами
Мир
Во Львове допустили срыв мобилизации в ВСУ
Мир
Кулеба съязвил в ответ на слова премьера Венгрии о потере Украиной суверенитета
Армия
Российские военные призвали ВСУ сложить оружие в ЛНР
Общество
Минтранс Крыма увеличил количество постов досмотра у Крымского моста
Мир
Эксперт назвал микротрещины причиной взрыва на батискафе «Титан»
Мир
На Украине сообщили о планах получить еще $1 млрд от МВФ до конца года
Мир
Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции

В Москве на МКАД столкнулись два грузовика и легковушка

0
Фото: дептранс Москвы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ДТП с участием двух грузовых и одного легкового автомобиля произошло на МКАД в Москве 2 июля.

Столичный дептранс в Telegram-канале опубликовал видео момента аварии. Как следует из кадров, автомобили двигались в попутном направлении. Сначала грузовик столкнулся с ехавшей перед ним легковушкой, затем в него въехал самосвал.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на внешней стороне 41-го км МКАД, в районе съезда на Калужское шоссе. На месте работают оперативные службы.

Причины столкновения выясняются.

Ранее, 24 июня, на внешней стороне 21-го км МКАД столкнулись два грузовика, один из них опрокинулся. Дорожное движение на месте аварии было затруднено.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023