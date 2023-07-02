Мать пропавшей под Оренбургом девочки допустила похищение ребенка

Галина, мать пропавшей в Оренбургской области пятилетней Василисы, в воскресенье, 2 июля, в беседе с «Известиями» выдвинула несколько версий исчезновения ребенка, в том числе допустила похищение.

«Ищут в городе, за городом, машины выехали», — рассказала женщина.

В день пропажи Галина и ее муж были на работе, а Василису оставили у бабушки, проживающей в частном доме. Бабушка днем выпустила внучку погулять во двор, а когда вернулась, ребенка в огороде уже не было, уточнила собеседница.

«У нас частная территория. Когда вернулась, калитка была закрыта. Но там двор не весь огорожен забором. И у нас лес тут. Сад выходит на лес, на речку», — сообщила Галина.

Она предположила, что Василиса могла зайти к кому-нибудь или ее могли похитить. Продолжающиеся поиски пока не дали никаких результатов, уточнила она.

Как сообщалось, днем 30 июня Василиса вышла погулять во двор дома по улице Набережной Сорочинска и пропала.

Она была одета в сиреневую футболку с рисунком и надписями, в синие лосины длиной ниже колена и обута в сандалии. Местные жители сообщили, что ребенок болен и не разговаривает, но отзывается на имя и может кричать в ответ.

Поисками Василисы занимается весь личный состав отдела МВД РФ по Сорочинскому городскому округу, волонтеры из «ОренСпаса» и водолазы.