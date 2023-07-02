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Американский политик назвал США главной угрозой для мировой безопасности

Экс-президент американского совета по международным отношениям Хаас назвал США угрозой миру
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Фото: REUTERS/Sarah Silbiger
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США сегодня являются главной угрозой для мировой безопасности. Такое заявление сделал бывший президент американского совета по международным отношениям Ричард Хаас в интервью газете The New York Times, опубликованном 1 июля.

Как отметил политик, вместо того, чтобы быть самым надежным якорем в нестабильном мире, Вашингтон стал самым крупным источником проблем и сомнительным образцом демократии.

«Наша внутриполитическая ситуация — это не только то, на что другие государства не желают равняться, но и то, что делает США ненадежным партнером», — добавил он.

По словам Хааса, из-за способности Вашингтона успешно функционировать в мире партнерам трудно полагаться на него.

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2 июля британский журналист Марк Блэклок в статье для Global Times выразил мнение, что западные страны, в том числе США, поддерживают Украину в конфликте не по гуманитарным соображениям, а для продвижения собственных геополитических амбиций.

Ранее, 20 июня, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене. По его словам, на Западе привержены мысли об уверенности в своей правоте.

В мае президент РФ Владимир Путин отметил, что обстановка на мировой арене сегодня характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками США и ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов. Москва против такого развития событий.

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