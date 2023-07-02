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В Минске заявили о планах запретить сделки по обмену криптовалюты между физлицами
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В Минске заявили о планах запретить сделки по обмену криптовалюты между физлицами

МВД Белоруссии приступило к разработке поправок, запрещающих сделки по обмену криптовалюты между физлицами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Дюжий
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МВД Белоруссии приступило к разработке поправок, запрещающих сделки по обмену криптовалюты между физлицами, чтобы подобные операции можно было проводить только через биржи. Об этом в воскресенье, 2 июля, рассказали на странице ведомства ведомства в социальных сетях.

В сообщении указано, что с начала года сотрудники спецподразделений пресекли деятельность 27 человек, оказывающих нелегальные услуги по обмену цифровой валюты. Общий доход нарушителей составил 22 млн рублей.

«Подобные услуги востребованы в среде мошенников, которые таким образом обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам преступных схем», — объяснили в МВД.

После ввода запрета такие операции в стране можно будет проводить только через белорусский IТ-центр со специальным налогово-правовым режимом Парк высоких технологий (ПВТ). Введение этой практики сделает невозможным вывод денег, полученных преступным путем, что затруднит деятельность мошенников.

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Ранее, 26 июня, специалист РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко предостерегла пользователей от вложения в инвестиционные площадки, обещающие высокий доход за короткий промежуток времени. Эксперт отметила, вложенные в подобные интернет-ресурсы деньги вернуть крайне сложно, а обращение в полицию не всегда будет эффективным, поскольку по закону отношения между вкладчиком и компанией никак не регламентируются.

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