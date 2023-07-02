В Минске заявили о планах запретить сделки по обмену криптовалюты между физлицами

МВД Белоруссии приступило к разработке поправок, запрещающих сделки по обмену криптовалюты между физлицами, чтобы подобные операции можно было проводить только через биржи. Об этом в воскресенье, 2 июля, рассказали на странице ведомства ведомства в социальных сетях.

В сообщении указано, что с начала года сотрудники спецподразделений пресекли деятельность 27 человек, оказывающих нелегальные услуги по обмену цифровой валюты. Общий доход нарушителей составил 22 млн рублей.

«Подобные услуги востребованы в среде мошенников, которые таким образом обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам преступных схем», — объяснили в МВД.

После ввода запрета такие операции в стране можно будет проводить только через белорусский IТ-центр со специальным налогово-правовым режимом Парк высоких технологий (ПВТ). Введение этой практики сделает невозможным вывод денег, полученных преступным путем, что затруднит деятельность мошенников.

Ранее, 26 июня, специалист РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко предостерегла пользователей от вложения в инвестиционные площадки, обещающие высокий доход за короткий промежуток времени. Эксперт отметила, вложенные в подобные интернет-ресурсы деньги вернуть крайне сложно, а обращение в полицию не всегда будет эффективным, поскольку по закону отношения между вкладчиком и компанией никак не регламентируются.