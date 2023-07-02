Кулеба съязвил в ответ на слова премьера Венгрии о потере Украиной суверенитета

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью таблоиду Bild 1 июля отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об украинском суверенитете.

Интервьюер спросил у главы украинской дипломатии, как он относится к заявлению Орбана о потере Украиной суверенитета и отсутствии у нее возможности вести боевые действия без западной поддержки, отмечает «Газета.Ru».

«Все это просто бла-бла-бла», — съязвил на это Кулеба.

29 июня Орбан пожаловался на отсутствие мира и процветания в Евросоюзе. Ранее, 27 июня, он сообщил, что ЕС не удалось санкциями ни поставить Россию на колени, ни добиться мира на Украине, и назвал провалом сотрудничество между Западом и Киевом.

Ранее, 26 июня, глава венгерского правительства указал, что его страна не изменит направление своей внешней политики в контексте ситуации на Украине и продолжит добиваться мира. Будапешт стремится к сотрудничеству во внешней политике со странами Евросоюза и в то же время проводит независимый внешнеполитический курс, уточнил он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.