События недели в фотографиях: беспорядки во Франции и забег в Лужниках

Президент РФ Владимир Путин посетил с рабочей поездкой Дагестан, где общался с жителями республики на улицах Дербента. Что еще важного произошло в мире в последние дни — в фотогалерее «Известий»
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Фото: агенство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Мусульмане всего мира отметили Курбан-байрам, один из главных праздников ислама
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Кардинал Маттео Зуппи, посланник папы Франциска и президент Итальянской епископальной конференции (CEI), посетил с визитом Москву, где обсудил гуманитарные вопросы с российскими государственными деятелями и представителями РПЦ
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Фото: REUTERS/Gavriil Grigorov
Президент РФ Владимир Путин побывал на выставке перспективных российских компаний в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» в Москве, где ознакомился с отечественной технологичной продукцией
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Фото: агенство городских новостей «Москва»/Артур Новосильцев
На поисково-спасательной станции «Строгино» прошел финал городского конкурса профессионального мастерства по профессии «спасатель»
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Фото: агенство городских новостей «Москва»/Ярослав Чингаев
У капибары в в Московском зоопарке родились детеныши
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Фото: AP Photo/Aurel Obreja
В аэропорту молдавской столицы Кишинева гражданин Таджикистана, которому было отказано во въезде в страну, завладел оружием охранника и смертельно ранил двух сотрудников службы безопасности
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Фото: REUTERS/Stringer
В результате столкновения грузовика с несколькими автомобилями на шоссе Накуру-Керичо в Кении погибли более 50 человек
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Фото: REUTERS/Yves Herman
Во Франции продолжаются беспорядки после убийства полицией 17-летнего подростка. Дом мэра города Л'Э-ле-Роз Винсента Жанбрена был ограблен и подожжен, пока его жена и дети спали внутри
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Фото: REUTERS/Juan Medina
Французские полицейские принимают экстренные меры по поддержанию правопорядка
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
Выпускники Московского государственного технического университета им. Баумана отпраздновали защиту дипломов
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Фото: агенство городских новостей «Москва»/Ярослав Чингаев
В московском музее-заповеднике «Коломенское» прошел общегородской праздник «Сабантуй-2023»
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Фото: Агенство городских новостей «Москва»/Тихонова Пелагия
«Красочный забег 2023» состоялся на территории спортивного комплекса «Лужники» в Москве
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