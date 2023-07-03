Реклама
Прямой эфир
Общество
«Почта России» опровергла сообщения об изменении начисления зарплат
Общество
Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на него
Общество
Прокуратура Находки начала проверку по факту схода локомотива с путей в Приморье
Культура
VK и «Таврида.АРТ» представили образовательную программу по личному бренду
Общество
В Крыму представили уникальное вино урожая 1944 года
Общество
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км
Авто
Представлена рестайлинговая версия седана Lexus ES
Общество
ФСБ заявила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Аксенова
Мир
Переговоры между Турцией и РФ по зерновой сделке могут состояться до 18 июля
Мир
Камбоджа приняла решение о высылке представителей Facebook из страны
Мир
В Германии заявили о неоправданных ожиданиях Запада от Украины
Политика
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Политика
В Госдуме заявили об отсутствии необходимости мобилизации после вывода ЧВК «Вагнер»

События недели в фотографиях: беспорядки во Франции и забег в Лужниках

Что важного произошло в мире за последние дни
0
Слайдами
Списком
На весь экран
28 июня 2023. Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Дербента в ходе рабочей поездки в Дагестан
Фото: РИА Нововсти/Гавриил Григоров
Президент РФ Владимир Путин посетил с рабочей поездкой Дагестан, где общался с жителями республики на улицах Дербента. Что еще важного произошло в мире в последние дни — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Празднование Курбан-байрама в Московской соборной мечети
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Мусульмане всего мира отметили Курбан-байрам, один из главных праздников ислама
На весь экран
Кардинал Маттео Зуппи, посланник папы Франциска и президент Итальянской епископальной конференции (CEI), уходит после мессы в соборе Непорочного Зачатия в Москве, Россия, 29 июня 2023 года.
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Кардинал Маттео Зуппи, посланник папы Франциска и президент Итальянской епископальной конференции (CEI), посетил с визитом Москву, где обсудил гуманитарные вопросы с российскими государственными деятелями и представителями РПЦ
На весь экран
Президент России Владимир Путин рисует на интерактивной доске на выставке перспективных российских компаний в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» в Москве
Фото: REUTERS/Gavriil Grigorov
Президент РФ Владимир Путин побывал на выставке перспективных российских компаний в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» в Москве, где ознакомился с отечественной технологичной продукцией
На весь экран
Финал городского конкурса профессионального мастерства по профессии «спасатель» на поисково-спасательной станции «Строгино».
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Артур Новосильцев
На поисково-спасательной станции «Строгино» прошел финал городского конкурса профессионального мастерства по профессии «спасатель»
На весь экран
Детеныши капибары в вольере Московского зоопарка.
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Ярослав Чингаев
У капибары в в Московском зоопарке родились детеныши
На весь экран
Путешественники идут возле аэропорта Кишинева в Молдове в пятницу, 30 июня 2023 года, после эвакуации после стрельбы в терминале, в результате которой два человека погибли. По словам официальных лиц, гражданин Таджикистана, которому было отказано во въезде в Молдову в ее главном международном аэропорту, схватил оружие охранника и смертельно ранил двух сотрудников службы безопасности в пятницу. Один путешественник также был ранен
Фото: AP Photo/Aurel Obreja
В аэропорту молдавской столицы Кишинева гражданин Таджикистана, которому было отказано во въезде в страну, завладел оружием охранника и смертельно ранил двух сотрудников службы безопасности
На весь экран
Сотрудник полиции охраняет место аварии, когда грузовик с транспортным контейнером свернул с дороги и врезался в несколько транспортных средств на открытом рынке и автобусной остановке на перекрестке Лондиани, вдоль шоссе Накуру-Керичо в Керичо, округ Кения. 1 июля 2023 года
Фото: REUTERS/Stringer
В результате столкновения грузовика с несколькими автомобилями на шоссе Накуру-Керичо в Кении погибли более 50 человек
На весь экран
Вид на улицу возле дома мэра Л'Э-ле-Роз Винсента Жанбрена, который был ограблен и подожжен, пока его жена и дети спали внутри во время беспорядков, охвативших страну после смерти Нахеля. 17-летний подросток убит французским полицейским в Нантере во время остановки движения в Л'Э-ле-Роз недалеко от Парижа, Франция, 2 июля 2023 года
Фото: REUTERS/Yves Herman
Во Франции продолжаются беспорядки после убийства полицией 17-летнего подростка. Дом мэра города Л'Э-ле-Роз Винсента Жанбрена был ограблен и подожжен, пока его жена и дети спали внутри
На весь экран
Французские полицейские по охране общественного порядка идут рядом с перевернутым автомобилем на пятый день протестов после смерти Нахеля, 17-летнего подростка, убитого французским полицейским в Нантере во время остановки движения в Париже. Франция, 2 июля.
Фото: REUTERS/Juan Medina
Французские полицейские принимают экстренные меры по поддержанию правопорядка
На весь экран
Празднование защиты диплома в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана.
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
Выпускники Московского государственного технического университета им. Баумана отпраздновали защиту дипломов
На весь экран
Московский общегородской праздник «Сабантуй-2023» в музее-заповеднике «Коломенское». 01.07.2023
Фото: агенство городских новостей «Москва»/Ярослав Чингаев
В московском музее-заповеднике «Коломенское» прошел общегородской праздник «Сабантуй-2023»
На весь экран
«Красочный забег 2023» на территории спортивного комплекса «Лужники». 02,07
Фото: Агенство городских новостей «Москва»/Тихонова Пелагия
«Красочный забег 2023» состоялся на территории спортивного комплекса «Лужники» в Москве
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023