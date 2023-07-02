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МВД Франции: более 700 человек были задержаны ночью в ходе беспорядков

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Число задержанных в ходе беспорядков во Франции в ночь на 2 июля составило 719 человек. Об этом министерство внутренних дел Франции сообщило в Twitter.

Также был зафиксирован поджог 577 автомобилей и 74 зданий.

Всего по стране мобилизовали 45 тыс. сотрудников правоохранительных органов. В беспорядках пострадали 45 полицейских, передает BFMTV.

Несмотря на это, министр внутренних дел Жеральд Дарманин отметил, что ночь была спокойнее благодаря решительным действиям правоохранителей.

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В частности, в Париже и близлежащих районах дежурили около 7 тыс. полицейских. Для предотвращения вспышки массовых протестов в столице Франции были привлечены элитные подразделения спецназа.

Накануне было арестовано более 1300 человек. Власти отметили, что в ночь на субботу протесты были менее интенсивными, чем днем ранее.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал последствия беспорядков: появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

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