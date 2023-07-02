Российские военные призвали ВСУ сложить оружие в ЛНР

Бойцы 2-го армейского корпуса южной группировки войск предложили украинским военным сложить оружие под Белогоровкой в Луганской Народной Республике. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил «РИА Новости» один из солдат с позывным Бага.

По словам собеседника агентства, российская армия не хочет, чтобы киевский режим вынуждал граждан Украины брать в руки оружие.

«Пользуясь моментом, хочу сказать, чтобы они сложили оружие и вернулись к своим женам и детям домой», — приводится слова Баги.

Ранее, 1 июля, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что оборона подразделений «Южной» успешно отразила 15 атак на донецком направлении, в том числе в районах населенных пунктов Белогоровка.

До этого, 30 июня в Минобороны РФ заявили о пресечении Вооруженными силами России попытки ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении. Кроме того, российские войска нанесли огневое поражение по скоплению украинской живой силы и техники в районе населенного пункта Левадное в Запорожской области.

Военный эксперт Василий Дандыкин 28 июня рассказал «Известиям», что, судя по потерям украинских войск, первый этап их контрнаступления, который начался 4 июня, провалился. В рамках второго этапа ВСУ начали прощупывать новые направления, в частности ведет атаки в районе Антоновского моста на Днепре, добавил он.

В свою очередь президент России Владимир Путин 27 июня заявил, что с момента начала первого контрнаступления Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.