Встреча в подземелье: Джиган выступил в метро, Эзру Миллера оправдали

На Рублевке отгремел показ дебютной коллекции вечерних платьев сына Филиппа Киркорова. Сабина Ахмедова, Наталья Рудова, Владимир Маркони и другие звезды посетили премьеру мистической драмы «Там, где цветет полынь» в летнем кинотеатре. Роман Костомаров опубликовал видео реабилитации. Джиган выступил в московском метро. Звезду «Флэша» Эзру Миллера оправдали по делу о харрасменте. «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей на прошлой неделе.

«Там, где цветет полынь»

Погода в столице на прошлой неделе жарой не радовала, но светские мероприятия всё равно обосновались на открытом воздухе. 27 июня звезды кино и телевидения встретились во дворе бара «Стрелка» в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION. Поводом стала премьера сериала «Там, где цветет полынь». Это мистическая драма по мотивам одноименной книги Ольги Птицевой. Режиссером стал Кирилл Кузин, снявший сериал «Сергий против нечисти».

Фото: KION

В центре сюжета — десятиклассница Ульяна, ее сыграла Виктория Агалакова. У нее появляется страшный дар — предвидеть смерть других людей. В этот момент школьница сталкивается с загадочной женщиной Рутой, которая управляет потусторонними силами. Роль главного злодея досталась Сабине Ахмедовой.

— Я в мистику в какой-то степени верю, но не чрезмерно. Очень полагаюсь на себя, на свои силы. Я играю главного антагониста Руту — женщину властную, сильную, манкую, которая добивается своего до последнего, — сказала Сабина Ахмедова «Известиям». — Мне нравятся сложные персонажи. Они редко мягкие и положительные. Антагонисты чаще интереснее прописаны. Сериал, помимо того что красочный, яркий, с прекрасными артистами, он еще и о самом важном для нас — это близкие люди и наша любовь к ним способна сотворить невозможное. О том, что любовь победит смерть.

Катя Лель с дочкой Эмилией Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Дмитрий Красилов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Иван Кокорин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Катерина Кейру Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Роман Архипов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Сабина Ахмедова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Люси LovaLova Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Владимир Маркони Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Снежина Кулова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В сериале также снялись Риналь Мухаметов, Артем Ткаченко. Премьеру посетили Наталья Рудова, Владимир Маркони, Дмитрий Красилов, Снежина Кулова, Алена Водонаева, Светлана Камынина, Матвей Лыков, Катя Лель и многие другие. Душу гости грели игристым, тело — пледами, которые организаторы заботливо приготовили для зрителей.

С 1 июля сериал доступен к просмотру онлайн.

День рождения Мартина Киркорова

Под открытым небом 29 июня отгремел дебютный показ коллекции вечерних платьев, созданных по эскизам сына Филиппа Киркорова Мартина. Шоу прошло на Рублевке и не сорвалось, несмотря на периодически сгущавшиеся в небе тучи и небольшой дождь. Впрочем, размах у мероприятия был такой, что представить его отмену в последний момент только из-за погоды было сложно. Да и повод был особый — день рождения наследника короля эстрады. Мартину исполнилось 11 лет.

Поздравить его пришли Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Наташа Королева, Григорий Лепс, Андрей Малахов, Регина Тодоренко, Лариса Долина и многие другие знаменитости. Гостям подавали изысканные закуски и десерты, разнообразные коктейли, а на подиуме длиной 1,5 тыс. м показали результат коллаборации Мартина и дизайнера Аники Керимовой. Она обратила внимание на эскизы мальчика и помогла воплотить их в жизнь.

Певцы Григорий Лепс и Филипп Киркоров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Дизайнер Аника Керимова с сыном Филиппа Киркорова Мартином (слева) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Модель демонстрирует одежду из новой коллекции Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Певица Наташа Королева с мамой Людмилой Порывай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Продюсер Яна Рудковская с сыном Арсением и сыном Филиппа Киркорова Мартином Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Певица Лариса Долина с внучкой Сашей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Народный артист РФ Бедрос Киркоров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Певцы Филипп Киркоров и Сергей Лазарев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Круто, что он не артист! Он художник, — прокомментировал перед показом Филипп Киркоров начинания сына. — От осинки не родятся апельсинки, но, слава богу, его не тянет на сцену».

На создание коллекции ушло около 10 млн рублей. Сами изделия по карману придутся далеко не каждому — цена начинается от 70 тыс. рублей.

— Там очень много ручной работы. Плюс качественные материалы, мы делали выкраску, чтобы они были яркие, насыщенные. Всё расшито бисером, камнями Swarovski, — сказала Аника Керимова «Известиям».

На подиуме также показали коллекцию российского дизайнера Максима Ситника и одежду, созданную по мотивам рисунков дочери Киркорова Аллы-Виктории. Под занавес мероприятия Филипп исполнил для гостей несколько песен. Подробнее о том, как прошло шоу и что подарили Мартину, читайте в репортаже «Известий».

«Чебурашка» на разогреве у «Алых парусов»

В «Артеке» открылся международный кинофестиваль детского кино «Алые паруса» имени Василия Ланового. Прервав съемки, в лагерь мечты приехал народный артист России Сергей Гармаш. На «Артек Арене», где собрались все дети, он представил самый кассовый в стране фильм «Чебурашка». Подростки приветствовали артиста криками и овациями, поэтому долго не могли начать официальное представление.

Фото: пресс-служба кинофестиваля «Алые паруса» имени Василия Ланового Народный артист России Сергей Гармаш

— Десять лет назад я был на этом фестивале, — начал выступление Сергей Гармаш. — Не знаю, где еще в России можно найти такую энергетику, настоящий задор. Я рад вас видеть! Как говорится, устами младенца глаголет истина. То, что фильмы здесь оцениваете вы, а не взрослое жюри, этим уникален фестиваль. Такого нет нигде больше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Заслуженная артистка России Галина Бокашевская с артековцами

«Чебурашка» — в конкурсе полнометражных фильмов. Кроме него детское жюри посмотрит и выберет лучшую из картин: «Иван Семенов: Школьный переполох», «Грозный папа», «Солнце на вкус», «Мой папа — вождь», «Чук и Гек. Большое приключение», «Я читаю», «Сокровища партизанского леса», «Части счастья, соль, фасоль, антресоль». А в гости к артековцам приехали любимые актеры, среди которых Андрей Соколов, Всеволод Шиловский, Юрий Чернов, Антон Богданов, Наталья Аринбасарова, Наталья Гвоздикова, Ольга Красько, Юрий Назаров, Иван Жвакин, Роман Попов и многие другие.

Костомаров вышел на связь

На прошлой неделе фигурист Роман Костомаров опубликовал на своей странице в соцсети сразу несколько видео прохождения реабилитации. На них спортсмен под присмотром медиков выполняет разные упражнения с протезами на ногах — занимается на тренажере, делает махи, поднимается по лестнице.

Фото: t.me/roman_kostomarov

Роман вызвал восхищение поклонников, друзей и всех неравнодушных к его истории. Олимпийский чемпион был госпитализирован в январе. У него диагностировали пневмонию. Осложнения привели к тому, что Костомарову сделали операции по ампутации стоп и чистке кистей рук. В своих постах в соцсети спортсмен написал, что впереди большая работа.

«Каждый день новые вершины и достижения», — сказано в подписи к одному из видео.

Джиган на чиле в метро

Кто как не Джиган знает, как быть по-настоящему на чиле, на расслабоне. Рэпер выступил с новым альбомом Bang на станции метро «Курская», и даже там — среди курортных декораций: пальм и лежаков с видом на океан. Компанию ему составили артисты Andro, blago white и Lil Kate.

Фото: VK Музыка

«Я выступал на разных площадках: от стадионов до подземок. И не считаю, что метро — какая-то специфическая площадка. Такие же люди, такая же атмосфера. Ощущения после концерта очень классные. Я вообще много и часто ездил на метро и не вижу в этом ничего особенного. Если бы была возможность, я выступил бы еще раз, и это была бы станция «Киевская», — сказал Джиган.

Это совместный проект «VK Музыки» и Московского метрополитена, в рамках которого на разных станциях уже выступали Баста, HammAli&Navai, Mary Gu. В этом году планируются концерты и других артистов.

Не тех ловят

Звезду «Флэша» и «Фантастических тварей» Эзру Миллера оправдали по делу о харрасменте в отношении несовершеннолетней девочки. Ее семья обвиняла актера в чрезмерном внимании к ребенку, якобы он установил над ней полный контроль и подвергал насилию. Но в итоге суд отменил временный охранный ордер в отношении звезды. После этого в аккаунте Эзры появился пост, в котором он прокомментировал ситуацию.

Фото: REUTERS/Mike Blake

«Я воодушевлен сегодняшним результатом и очень благодарен в этот момент всем, кто был рядом со мной и стремился к тому, чтобы это вопиющее злоупотребление системой защитных ордеров было прекращено, — сказано в сообщении. — Они не предназначены для использования в качестве оружия теми, кто ищет внимания, мимолетной славы в таблоидах или какой-то личной мести, когда есть люди, которые действительно и остро нуждаются в этих услугах».

Это не первый скандал вокруг актера. До этого его обвиняли в угрозах и ограблениях.