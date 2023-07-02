Российские силы отразили на донецком направлении 11 атак ВСУ

На донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражены 11 атак противника. Об этом сообщил 2 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.



Атаки были отражены в районах населенных пунктов Артемовск, Водяное, Новобахмутовка, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР).



«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 360 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых машин пехоты, пять автомобилей», — сообщил Конашенков.



Также он отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили американское буксируемое орудие М119, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и самоходную гаубицу «Гвоздика».



Кроме того, в ДНР в районах населенных пунктов Северск и Григоровка были уничтожены склады боеприпасов 92-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Накануне стало известно, что российские военные сорвали попытку ВСУ перейти в контрнаступление в районе села Берховка Артемовского района в ДНР. Авиация и артиллерия Южной группировки войск в течение дня наносили удары по противнику, остановленному в серой зоне подразделениями Воздушно-десантных войск России.



1 июля в МО РФ сообщили об успешном отражении 15 атак противника на донецком направлении. В ходе боев на данном направлении ВСУ потеряли более 265 человек, один танк, две БМП, восемь автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», а также одно орудие Д-20.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.