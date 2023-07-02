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Российские силы отразили на донецком направлении 11 атак ВСУ

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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На донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражены 11 атак противника. Об этом сообщил 2 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.

Атаки были отражены в районах населенных пунктов Артемовск, Водяное, Новобахмутовка, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 360 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых машин пехоты, пять автомобилей», — сообщил Конашенков.

Также он отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили американское буксируемое орудие М119, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и самоходную гаубицу «Гвоздика».

Кроме того, в ДНР в районах населенных пунктов Северск и Григоровка были уничтожены склады боеприпасов 92-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

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Накануне стало известно, что российские военные сорвали попытку ВСУ перейти в контрнаступление в районе села Берховка Артемовского района в ДНР. Авиация и артиллерия Южной группировки войск в течение дня наносили удары по противнику, остановленному в серой зоне подразделениями Воздушно-десантных войск России.

1 июля в МО РФ сообщили об успешном отражении 15 атак противника на донецком направлении. В ходе боев на данном направлении ВСУ потеряли более 265 человек, один танк, две БМП, восемь автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», а также одно орудие Д-20.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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