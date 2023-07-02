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Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В трех областях Украины днем в воскресенье, 2 июля, объявлена воздушная тревога, следует из данных ресурса по оповещению граждан.

Предупреждение касается жителей Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областей. Также в «красную» зону вошли подконтрольные Киеву территории Херсонской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).

С 2:29 воскресенья в Киеве также была объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы. Сирены прозвучали в Киевской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях.

Минобороны РФ не комментировало информацию о взрывах.

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Ранее, 1 июля, сообщалось о взрывах в Николаеве. Воздушная тревога продлилась около 40 минут.

Военные ВС России начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

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