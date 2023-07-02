Сбивший двух человек на «зебре» в Санкт-Петербурге оказался неоднократно судим

Источник «Известий» 2 июля сообщил, что сбивший двух пешеходов на «зебре» в петербургском Колпино водитель был несколько раз судим.



Выяснилось, что 35-летнего водителя четыре раза привлекали к уголовной ответственности.



Мужчина отсидел семь лет за убийство и подвергся ограничению свободы за умышленное причинение вреда здоровью. Источник отметил, что на данный момент он проходит подозреваемым по делу о краже.



Водителю может грозить до 15 лет колонии за нарушение правил дорожного движения. Также известно, что мужчина был пьян.

Об аварии, произошедшей в Колпино, стало известно 1 июля. Водитель автомобиля Mazda сбил двух человек на пешеходном переходе, въехал в другую машину и скрылся с места ДТП, после чего его задержали. На месте ДТП от полученных травм умер 22-летний пешеход, 19-летнего юношу госпитализировали в тяжелом состоянии.

Момент наезда на пешеходов попал на видео. На кадрах видно, что водитель даже не сбавил скорость перед пешеходным переходом.