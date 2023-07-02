Новая версия украинской государственности, стирающая любую связь с Россией, завладела международной общественностью. Об этом написал The American Conservative 27 июня.

«После распада Советского Союза с Украины стали поступать странные исторические рассказы. В то время как в истории любого народа есть элемент выдумки, <…> постсоветская версия украинской государственности выглядит фантастической и пропитанной завистью», — отмечает издание.

Автор подчеркивает, что темы, связанные с украинской историей, активно подхватывают западные издательства. Так, The Kyiv Independent утверждает, что Россия не основывала Одессу и Харьков, потому что на протяжении веков другие народы создавали поселения на территориях вокруг этих городов. А журнал Ukrainian Magazine пишет, что «украинские цивилизации восходят к 4800 году до н.э.» и «Украина имеет тысячелетнюю историю отношений с Западной Европой».

Издание не поддерживает вычеркивание русской истории, говорится в материале. В качестве примеров TAC приводит переименование России в Московию и ложное утверждение, что художник Казимир Малевич — украинец.

Ранее, 25 июня, обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу писал, что Европа устала от финансирования Киева и не будет сражаться за него в случае реальной войны с Россией.

В конце мая китайская газета Global Times указала на то, что европейские лидеры, несмотря на жесткую риторику, надеются на то, что военные действия на Украине вскоре прекратятся, поскольку Европа уже и так достаточно сильно пострадала от украинского кризиса.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти Российской Федерации объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.