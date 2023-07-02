В Волгоградской области 15-летний юноша на мотоцикле сбил двух подростков
Пятнадцатилетний юноша на мотоцикле сбил двух подростков. ДТП произошло в Октябрьском районе Волгоградской области вечером 1 июля, о чем сообщило региональное МВД в Telegram-канале в воскресенье, 2 июля.
По предварительным данным, инцидент произошел в 21:48 на улице Центральной. Парень, управляя мотоциклом «Рейсер», наехал на 13-летнюю девочку и 17-летнего юношу.
«В результате ДТП водитель и пешеходы доставлены в больницу», — сказано в сообщении.
Ранее, 28 июня, сообщалось о ДТП в центре Москвы с участием мотоцикла. Авария произошла утром в среду, 28 июня, возле дома 2 по Трубной улице. Столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, в результате чего пострадали два человека.