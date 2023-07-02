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США обвинили в намерении завладеть венесуэльской нефтью
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США обвинили в намерении завладеть венесуэльской нефтью

Rebelión: Вашингтон любыми способами пытается получить венесуэльскую нефть
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Фото: Global Look Press/Jose Isaac Bula Urrutia/Eyepix
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Власти США уличили в попытках захватить нефть Венесуэлы. Об этом написал обозреватель Эдельберто Лопес Бланч в статье для Rebelión 28 июня.

Журналист утверждает, что на протяжении 25 лет независимость Каракаса препятствует международным компаниям и американскому правительству завладеть месторождениями на территории Венесуэлы. Добыча топлива здесь контролируется правительством страны, что не устраивает Соединенные Штаты.

По словам обозревателя, первый вице-президент Объединенной социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо ранее заявил, что 400 санкций, введенных Соединенными Штатами против Каракаса, связаны с «захватом нефтяных богатств страны».

Бланч также привел высказывание экс-президента США Дональда Трампа о том, что завладеть нефтью Венесуэлы было возможным. Кроме того, Трамп, выступая в США, сказал, что, когда он покидал президентский пост, латиноамериканская страна была на грани краха, что значительно облегчало захват и сохранение за собой всей венесуэльской нефти.

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Ранее, 27 июня, аналитик Алексей Михеев заявил, что ОПЕК прогнозирует сокращение темпов роста спроса на топливо в связи с ожидаемым сокращением средних значений годового роста мировой экономики. Их уровень снизится до 2,3% по сравнению с 3,8% в течение последних 20 лет.

В свою очередь глава компании «Роснефть» Игорь Сечин 17 июня заявил, что потребление нефти в мире вырастет на 15% к 2045 году. По его мнению, рост дефицита нефти и нехватка инвестиций в добывающей отрасли приведут к росту цен на сырье.

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