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Путин отметил профессионализм работников морского и речного флота

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Президент России Владимир Путин 2 июля поздравил российских моряков и речников с профессиональным праздником. Поздравительную телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что благодаря высокому профессионализму работников морского и речного флота, отрасль развивается и уверенно набирает темпы.

«Водный транспорт всегда играл большую роль в истории нашей страны, формировании единого экономического пространства, в развитии социальной сферы», — сказал он.

Президент указал на то, что в данной сфере наращиваются пассажирские и грузовые перевозки, совершенствуется береговая, логистическая инфраструктура.

Также он подчеркнул, что уделяется особое внимание обеспечению безопасности судоходства, внедряются инновационные технологии.

«Впереди у вас — серьезные, масштабные задачи по организации работы водного транспорта в новых регионах России, налаживанию перспективных партнерских связей и международных торговых коридоров, созданию востребованных туристических маршрутов», — добавил российский лидер.

В заключение президент пожелал работникам морского и речного флота реализации намеченных целей и всего наилучшего.

В России День работников морского и речного флота отмечается с 1981 года в первое воскресенье июля. Праздник был учрежден указом Президиума Верховного совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года.

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