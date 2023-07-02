Путин отметил профессионализм работников морского и речного флота

Президент России Владимир Путин 2 июля поздравил российских моряков и речников с профессиональным праздником. Поздравительную телеграмму опубликовали на сайте Кремля.



Российский лидер отметил, что благодаря высокому профессионализму работников морского и речного флота, отрасль развивается и уверенно набирает темпы.



«Водный транспорт всегда играл большую роль в истории нашей страны, формировании единого экономического пространства, в развитии социальной сферы», — сказал он.



Президент указал на то, что в данной сфере наращиваются пассажирские и грузовые перевозки, совершенствуется береговая, логистическая инфраструктура.



Также он подчеркнул, что уделяется особое внимание обеспечению безопасности судоходства, внедряются инновационные технологии.



«Впереди у вас — серьезные, масштабные задачи по организации работы водного транспорта в новых регионах России, налаживанию перспективных партнерских связей и международных торговых коридоров, созданию востребованных туристических маршрутов», — добавил российский лидер.



В заключение президент пожелал работникам морского и речного флота реализации намеченных целей и всего наилучшего.



В России День работников морского и речного флота отмечается с 1981 года в первое воскресенье июля. Праздник был учрежден указом Президиума Верховного совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года.

Ранее, 18 мая, сообщалось, что Черноморский флот до конца года усилят четыре новые боевые единицы. Речь идет о малых ракетных кораблях (МРК) проекта 22800 и о патрульном корабле проекта 22160, предположил военный историк Дмитрий Болтенков. По словам эксперта, новые корабли значительно увеличат ударную мощь группировки в регионе.



