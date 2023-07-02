В Минусинске три человека умерли после обработки погреба дома серной шашкой
Три человека умерли, ребенок пострадал после обработки погреба серной шашкой в доме в Минусинске на юге Красноярского края. Об этом сообщили в воскресенье, 2 июля, в единой диспетчерской службы (ЕДДС) города.
Отмечается, что жильцы почувствовали недомогание после окончания обработки.
«Приехавшая скорая медицинская помощь констатировала смерть трех взрослых людей (двое мужчин и одна женщина), ребенок 14 лет госпитализирован», — приводит сообщение ТАСС.
Обработку серной шашкой делают для избавления от вредных бактерий, плесени, грибка, насекомых и прочего в подвалах и теплицах. В ЕДДС предупредили, что такие работы требуют осторожности.
26 июня сообщалось, что четыре пенсионерки отравились химической жидкостью в частном пансионате для пожилых и инвалидов в Якутске, одна из них умерла. В прокуратуре республики сообщили о проведении проверки по факту происшествия. Кроме того, будет дана оценка организации питания и соблюдению требований санитарно-эпидемиологических норм.