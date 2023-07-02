ВСУ вывезли часть экспонатов музея Мариуполя перед бегством из города

Украинские военные вывезли некоторые экспонаты краеведческого музея в Мариуполе незадолго до бегства из города. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил «РИА Новостям» хранитель фондов музея Андрей Ладкин.

«Видели на улице украинских военных с коробками. И у них даже из одной коробки шашка выпала. Подняли, спрятали, унесли. Действительно, то, что было в экспозиции, а частично — то, что было здесь, в фондах, вынесли до пожара. Потому что, если бы оно осталось здесь, в сгоревшем виде, но сохранилось бы», — сказал Ладкин.

Сотрудник культурного учреждения рассказал, что весной прошлого года ВСУ оборудовали в музее боевые позиции, с которых бежали в середине апреля. В последствии пожара, возникшего после падения снаряда, здание получило повреждения. Со двора музея на окне выломана решетка. По словам Ладкина, именно отсюда выносили объекты.

Из постоянной экспозиции вынесли такие артефакты, как части защитных доспехов, серебряные церковные реликвии, а также грамоту Екатерины II, свидетельствующую, что императрица передала эту территорию грекам. На документе были подписи Екатерины II, Павла I, Григория Потемкина, к грамоте прилагалась карта.

Сотрудник музея также указал на утрату Библии XVIII века в переводе Гутенберга на немецком языке.

После возгорания местные жители пытались спасти экспонаты. Хранитель фондов музея и сейчас проводит на пепелище раскопки и поиски артефактов. В планах сотрудников учреждения реставрация коллекции старинного холодного оружия, что пострадала от огня, но сохранилась, поскольку была в единственном невскрытом сейфе.

Мариупольский краеведческий музей, основанный в 1920 году, посвящен истории юга Донбасса в период с древних времен по настоящее время и насчитывал свыше 53 тыс. экспонатов.

Ранее, 1 июля, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на месте строительства филиала Нахимовского училища в Мариуполе, которое началось в мае 2023 года и уже идет с опережением. Общая площадь комплекса из пяти зданий превысит 60 тыс. кв. м. Ранее, 4 мая, был заложен памятный камень на месте строительства будущего филиала училища на 560 мест.

Мариуполь находится в ДНР, которая вошла в состав РФ 30 сентября 2022 года после подписания президентом РФ Владимиром Путиным договора о присоединении. О полном освобождении города Минобороны сообщило 20 мая прошлого года, после чего в Мариуполе начались восстановительные работы.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.