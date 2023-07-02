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Советник министра обороны Сак: Украине не хватает западного оружия для борьбы с БПЛА

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Украине не хватает оружия от западных союзников, которая помогла бы бороться с российскими беспилотниками «Ланцет». Об этом заявил 1 июля советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью The Daily Telegraph.

«Наша разведка сообщает, что русские начали вкладывать больше в производство этих беспилотников. Это неплохое оружие», — сказал он.

Он признался, что киевский режим беспокоит всё, что способно повредить их оборудование. По его словам, западные союзники могли бы помочь за счет поставок такой техники, как немецкие танки Gepard, австралийские полноприводные бронированные машины Hawkei и оборудование для создания помех. При этом он добавил, что Австралия пытается «найти какие-то предлоги», чтобы не отправлять на Украину свою технику.

«Современное оборудование создания помех — очень важный аспект наших возможностей по борьбе с беспилотниками. Но нам этого очень не хватает, и мы рассчитываем на наших союзников, и, надеюсь, когда-нибудь у нас их будет больше», — заявил он.

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Ранее, 26 июня, обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу назвал применяемый в ходе спецоперации российский дрон-камикадзе «Ланцет» массовым убийцей техники украинской армии. Он отметил успехи российской армии в отражении попыток контрнаступления благодаря этому БПЛА.

13 марта военкор «Известий» Семен Еремин показал работу «Ланцета» против натовской техники. «Ланцет» может висеть в воздухе более четырех часов. «Глаза» расчета устойчивы к радиопомехам и работают на высоте до 5 км. Для запуска используется пневматическая катапульта на сжатом воздухе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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