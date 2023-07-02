Пробка на Крымский мост со стороны республики устранена
Со стороны Крыма отсутствует пробка на Крымский мост. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко 2 июля.
«Маршрут через Крымский мост Республика Крым — Краснодарский край по состоянию на 06:00 пробки нет», — говорится в публикации в Telegram-канале.
При этом со стороны Краснодарского края сохраняется пробка длиной 3 км.
1 июля длина автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту превысила 9 км. Администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке. Для помощи населению на месте организована работа аварийно-спасательного отряда Темрюкского района.
Позже сообщалось, что пробка со стороны Кубани сократилась до 5 км. При этом со стороны Крыма она составляла на тот момент 300 м.