Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские боевики за час трижды обстреляли Донецк
Мир
Советник главы МО Украины пожаловался на отсутствие средств борьбы с БПЛА «Ланцет»
Мир
Армия Израиля сообщила о пущенной из САР зенитной ракете
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве
Мир
Пушилин раскритиковал план Зеленского по мирному урегулированию конфликта на Украине
Мир
Будущий посол ФРГ в России назвал соперниками XXI века США и Китай
Мир
Трамп упрекнул спутавшего Украину с Ираком Байдена в некомпетентности
Мир
ЦПВС сообщил о 315 случаях нарушения безопасности полетов в Сирии за июнь
Происшествия
В Новой Москве мужчина выстрелил в сына из ружья во время ссоры
Мир
Пилот погиб при столкновении самолетов ВВС Колумбии
Мир
На дне обмелевшего Днепра нашли древнюю семиметровую лодку
Интернет и технологии
Маск расширил суточные лимиты на чтение постов в Twitter
Спорт
После матча с «Зенитом» голкипера клуба «Нефтчи» госпитализировали

Рейс Санкт-Петербург — Анталия

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023