В Хабаровском крае в лесу пропали мужчина с дочерью

Спасатели МЧС России уже второй день ведут поиски мужчины и его дочери в Комсомольском районе Хабаровского края. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщила пресс-служба главного управления ведомства по региону в своем Telegram-канале.

«Правоохранители сообщили, что в лесном массиве вблизи населенного пункта Бельго Комсомольского района пропали два человека: мужчина 1959 года рождения и его дочь 2007 года рождения», — говорится в заявлении.

По данным, которые передали службе родные пропавших, утром 1 июня отец с дочерью вышли в лес для сбора ягод и до вечера о них ничего не было слышно.

Дежурная бригада спасателей направилась в указанный район около 22 часов на специальной технике, однако ночные поиски результатов не принесли. Было принято решение продолжить утром.

В настоящее время поиски продолжаются: в обследовании территории помимо сотрудников МЧС принимает участие и полиция. Пока что ни людей, ни следов их пребывания в лесу не обнаружено.

Ранее, 30 июня, в Сорочинске Оренбургской области пропала пятилетняя девочка. Днем Василиса вышла погулять во двор дома по улице Набережной Сорочинска и пропала. Местонахождение девочки всё еще не удалось установить.