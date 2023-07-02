Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские боевики за час трижды обстреляли Донецк
Мир
Советник главы МО Украины пожаловался на отсутствие средств борьбы с БПЛА «Ланцет»
Мир
Армия Израиля сообщила о пущенной из САР зенитной ракете
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве
Мир
Пушилин раскритиковал план Зеленского по мирному урегулированию конфликта на Украине
Мир
Будущий посол ФРГ в России назвал соперниками XXI века США и Китай
Мир
Трамп упрекнул спутавшего Украину с Ираком Байдена в некомпетентности
Мир
ЦПВС сообщил о 315 случаях нарушения безопасности полетов в Сирии за июнь
Происшествия
В Новой Москве мужчина выстрелил в сына из ружья во время ссоры
Мир
Пилот погиб при столкновении самолетов ВВС Колумбии
Мир
На дне обмелевшего Днепра нашли древнюю семиметровую лодку
Интернет и технологии
Маск расширил суточные лимиты на чтение постов в Twitter
Спорт
После матча с «Зенитом» голкипера клуба «Нефтчи» госпитализировали

В Хабаровском крае в лесу пропали мужчина с дочерью

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели МЧС России уже второй день ведут поиски мужчины и его дочери в Комсомольском районе Хабаровского края. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщила пресс-служба главного управления ведомства по региону в своем Telegram-канале.

«Правоохранители сообщили, что в лесном массиве вблизи населенного пункта Бельго Комсомольского района пропали два человека: мужчина 1959 года рождения и его дочь 2007 года рождения», — говорится в заявлении.

По данным, которые передали службе родные пропавших, утром 1 июня отец с дочерью вышли в лес для сбора ягод и до вечера о них ничего не было слышно.

Дежурная бригада спасателей направилась в указанный район около 22 часов на специальной технике, однако ночные поиски результатов не принесли. Было принято решение продолжить утром.

В настоящее время поиски продолжаются: в обследовании территории помимо сотрудников МЧС принимает участие и полиция. Пока что ни людей, ни следов их пребывания в лесу не обнаружено.

В активном поиске: что поможет не заблудиться в лесу и выбраться
Чаще всего теряются пенсионеры-грибники

Ранее, 30 июня, в Сорочинске Оренбургской области пропала пятилетняя девочка. Днем Василиса вышла погулять во двор дома по улице Набережной Сорочинска и пропала. Местонахождение девочки всё еще не удалось установить.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023