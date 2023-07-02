Военнослужащие ЦВО смогли увидеться с близкими по телемосту

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), выполняющие боевые задачи в зоне спецоперации, смогли в режиме телемоста пообщаться с родными в Оренбурге. Кадрами проведения встречи в воскресенье, 2 июля, поделилось Минобороны РФ.

Во время телемоста военнослужащие смогли рассказать родным, как у них дела, услышать слова поддержки от самых близких людей. В свою очередь родственники бойцов рассказали свои новости и выразили надежду на скорую встречу.

«Просто возможность убедиться, что с ними всё хорошо, что они в порядке, живы, здоровы. Мы ждем, любим, скучаем, молимся за них. Верим, что всё это скоро закончится, и наши родные будут с нами рядом», — поделилась жена одного из военнослужащих Екатерина.

Подобные телемосты проводятся в ЦВО регулярно. Это помогает информировать семьи военнослужащих и поднимать боевой дух личного состава.

Ранее, 25 марта, Минобороны показало кадры проведения телемоста, во время которого военнослужащие ЦВО из Екатеринбурга и Уфы смогли пообщаться со своими близкими. Родные рассказали, что ждут их целыми и невредимыми и верят в победу.

До этого, 25 ноября, президент РФ Владимир Путин лично встретился с матерями военных, принимающих участие в спецоперации — мобилизованных, контрактников и добровольцев. Мероприятие прошло в преддверии Дня матери.

Телемост — это комплекс мер, которые служат для обеспечения полноценной аудио- и видеосвязи между несколькими удаленными объектами. Является одним из видов групповой телекоммуникации.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.