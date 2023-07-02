Журналист из США Джексон Хинкл высказался о созидательной роли России на территории города Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР), отметив «красивые, бесплатные многоквартирные дома».

«[Президент РФ Владимир] Путин построил красивые, бесплатные многоквартирные дома для пострадавших жителей Мариуполя. Что Украина принесла в Херсон и Харьков? Ничего, кроме Blackrock», — написал он 1 июля в Twitter.

Американская корпорация BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock FMA) подписала в мае соглашение с украинской администрацией о создании «Фонда развития Украины». Формальной целью предприятия является привлечение инвестиций в энергетику, инфраструктуру и сельское хозяйство. Фактически через фонд будет реализовываться классическая схема приватизации государства.

Ранее в июне похожими впечатлениями от строительства в Мариуполе поделился французский коллега Хинкла. Журналист Radio France Сильвен Тронше в побывал в городе, прошелся по улицам, пообщался с жителями, посмотрел на восстановление города, масштабы которого его изумили.

12 июня глава городской администрации Олег Моргун рассказал, что власти Мариуполя рассчитывают закончить работу по восстановлению города в течение ближайших трех лет. По его словам, на сегодняшний день в Мариуполе ведутся работы по ремонту и строительству 1,8 тыс. социально значимых объектов.

Российские власти восстанавливают Мариуполь после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент РФ Владимир Путин призвал возвращать жизнь в новых регионах в нормальное русло. В рамках ремонтных работ улучшается жилье, строятся дороги, соцобъекты, объекты энергетики, налаживается промышленное и сельское производство.

В частности, в Мариуполе уже запущено трамвайное движение: 2 мая глава государства по видеосвязи дал ему старт. В этот же день российский лидер поделился планами по развитию транспортной системы в городе. По его словам, в эксплуатацию вводится около 10 км трамвайных путей. Путин заявил, что восстановительные работы ведутся в высоком темпе и уже есть результаты, однако многое еще предстоит сделать.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.