Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские боевики за час трижды обстреляли Донецк
Мир
Советник главы МО Украины пожаловался на отсутствие средств борьбы с БПЛА «Ланцет»
Мир
Армия Израиля сообщила о пущенной из САР зенитной ракете
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве
Мир
Пушилин раскритиковал план Зеленского по мирному урегулированию конфликта на Украине
Мир
Будущий посол ФРГ в России назвал соперниками XXI века США и Китай
Мир
Трамп упрекнул спутавшего Украину с Ираком Байдена в некомпетентности
Мир
ЦПВС сообщил о 315 случаях нарушения безопасности полетов в Сирии за июнь
Происшествия
В Новой Москве мужчина выстрелил в сына из ружья во время ссоры
Мир
Пилот погиб при столкновении самолетов ВВС Колумбии
Мир
На дне обмелевшего Днепра нашли древнюю семиметровую лодку
Интернет и технологии
Маск расширил суточные лимиты на чтение постов в Twitter
Спорт
После матча с «Зенитом» голкипера клуба «Нефтчи» госпитализировали
Сюжет:

Американский журналист Хинкл восхитился новыми домами в Мариуполе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист из США Джексон Хинкл высказался о созидательной роли России на территории города Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР), отметив «красивые, бесплатные многоквартирные дома».

«[Президент РФ Владимир] Путин построил красивые, бесплатные многоквартирные дома для пострадавших жителей Мариуполя. Что Украина принесла в Херсон и Харьков? Ничего, кроме Blackrock», — написал он 1 июля в Twitter.

Американская корпорация BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock FMA) подписала в мае соглашение с украинской администрацией о создании «Фонда развития Украины». Формальной целью предприятия является привлечение инвестиций в энергетику, инфраструктуру и сельское хозяйство. Фактически через фонд будет реализовываться классическая схема приватизации государства.

Черный ворон кризиса: Зеленский завершает продажу Украины
Страна переходит под контроль транснациональных финансовых элит

Ранее в июне похожими впечатлениями от строительства в Мариуполе поделился французский коллега Хинкла. Журналист Radio France Сильвен Тронше в побывал в городе, прошелся по улицам, пообщался с жителями, посмотрел на восстановление города, масштабы которого его изумили.

12 июня глава городской администрации Олег Моргун рассказал, что власти Мариуполя рассчитывают закончить работу по восстановлению города в течение ближайших трех лет. По его словам, на сегодняшний день в Мариуполе ведутся работы по ремонту и строительству 1,8 тыс. социально значимых объектов.

Российские власти восстанавливают Мариуполь после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент РФ Владимир Путин призвал возвращать жизнь в новых регионах в нормальное русло. В рамках ремонтных работ улучшается жилье, строятся дороги, соцобъекты, объекты энергетики, налаживается промышленное и сельское производство.

В частности, в Мариуполе уже запущено трамвайное движение: 2 мая глава государства по видеосвязи дал ему старт. В этот же день российский лидер поделился планами по развитию транспортной системы в городе. По его словам, в эксплуатацию вводится около 10 км трамвайных путей. Путин заявил, что восстановительные работы ведутся в высоком темпе и уже есть результаты, однако многое еще предстоит сделать.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023