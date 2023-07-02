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Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчет 152-миллиметровой гаубицы «Гиацинт-Б» Южного военного округа в ходе выполнения огневых задач на запорожском направлении уничтожил позиции украинских боевиков. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы военнослужащих 2 июля.

Артиллеристы, поддерживая действия мотострелковых подразделений, наносят удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам военной техники Вооруженных сил Украины.

«По разведданным наблюдательных пунктов, обнаружили на переднем крае живую силу окапывающегося противника, то есть готовили опорные пункты. После чего нам поступила задача уничтожить этот опорный пункт и живую силу противника. Задача поступила и в течение трех минут мы открыли огонь», — рассказал военнослужащий с позывным Второй.

Артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотников, которые корректируют точность огня и осуществляют разведку.

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Ранее, 1 июля, начальник пресс-центра группировки войск «Восток» ВС РФ Олег Чехов сообщил, что военнослужащие пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении. Кроме того, расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор» и «Оса» сбили три беспилотника «Фурия».

30 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ на запорожском направлении пресекли попытку противника провести разведку боем силами мотопехотного взвода. Кроме этого, была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе Работино Запорожской области.

8 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины потерпели поражение при попытке провести атаку в Запорожской области. Он отметил, что минные поля, работа артиллерии и авиации сделали свое дело.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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