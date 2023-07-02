Один пилот погиб при столкновении самолетов ВВС Колумбии

Два легких штурмовика военно-воздушных сил (ВВС) Колумбии столкнулись во время полета в городе Вильявисенсио севернее Боготы. В результате аварии, произошедшей 1 июля во время проведения учебных маневров, один пилот погиб, сообщила газета Heraldo del Norte.

Согласно официальному сообщению ВВС Колумбии, на авиабазе Апиай, департамент Мета, произошла авария с участием двух учебно-тренировочных самолетов T-27 Tucano, вечером в субботу.

По данным издания Semana, хоть оба пилота катапультировались, один из них — подполковник Марио Андрес Эспиноса Гонсалес — погиб. Другой пилот серьезно не пострадал.

На видео в соцсетях видно, как самолеты соприкасаются в полете, вспыхивает огонь и оба пикируют вниз. По предварительным данным, один из самолетов, упал на землю, а другой оказался в одном километре от взлетно-посадочной полосы.

Ведется расследование инцидента и его причин.

21 июня минобороны Венгрии сообщило, что вертолет ВВС Венгрии разбился в Хорватии во время учений. На борту находились трое военнослужащих.