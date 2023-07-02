Глава ЦРУ Бернс заявил о возросших возможностях вербовать шпионов в России

Обстановка в России создает для Центрального разведывательного управления (ЦРУ) возможности, которые выпадают раз в поколение и они не будут упущены, заявил глава ведомства Уильям Бернс в ходе лекции для британского некоммерческого фонда Ditchley Foundation в Оксфордшире.

Бернс заявил, что среди населения РФ якобы растет недовольство в связи с действиями в зоне спецоперации на Украине, поэтому ЦРУ может вербовать таких граждан, приводит его слова 1 июля агентство Reuters.

«Это недовольство создает для нас в ЦРУ возможность, которая выпадает раз в поколение — по сути, это агентурная разведка. Мы не позволим этому пропасть даром», — сказал глава ЦРУ.

26 июня зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов, работающих в постпредстве. По ее словам, для этого используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах.

17 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что попытки ЦРУ вести агитационную и вербовочную деятельность в РФ не останутся без должного ответа российской стороны. Она отметила, что такие шаги показывают «уровень полета мысли» США и являются индикатором резко возросшей активности недружественного государства.

15 мая телеканал CNN указал на попытки ЦРУ вербовки россиян путем размещения пропагандистских видеороликов в мессенджере Telegram. Сотрудники разведслужбы создали канал и опубликовали видео на русском языке, которое заканчивается инструкциями о том, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сведения о том, что ЦРУ предлагало россиянам передавать информацию. Он заявил, что российские спецслужбы мониторят действия ЦРУ.

Еще 23 ноября прошлого года газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление замглавы ЦРУ Дэвида Марлоу написала о планах ведомства вербовать граждан РФ, недовольных специальной военной операцией на Украине. Отмечалось, что ЦРУ «открыто к сотрудничеству» и «ищет по всему миру» россиян из этой категории.