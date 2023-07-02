На дне обмелевшего Днепра нашли древнюю семиметровую лодку

На дне недавно обмелевшего Днепра археологи обнаружили лодку, которой, по предварительной оценке, может быть около 500 лет. Об этой находке в субботу, 1 июля, сообщил в социальных сетях Национальный заповедник «Хортица».

Отмечается, что длина лодки составляет почти семь метров, а изготовлена она из цельного ствола дуба. Точный возраст находки установят специалисты с помощью радиоуглеродного анализа.

Ранее в этом районе уже находили подобные лодки, которые связывали с древнерусским поселением, проживавшим у берегов острова Хортицы с X по XIV век.

Река Днепр обмелела после теракта на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), который был совершен в ночь на 6 июня. Он привел к неконтролируемому сбросу воды, в результате чего десятки населенных пунктов затопило.

Ранее, 14 июня, на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника в Вологодской области обнаружили сланцевый топорик возрастом 6 тыс. лет. Древний неолитический топорик нашли при перестройке фундамента крепостной стены на глубине 155 см. Его размеры не превышают 7 см.