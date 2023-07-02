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На Украине сообщили о взрывах в Киеве

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Киеве прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» 2 июля.

С 2:29 в Киеве объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Киевской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях.

Минобороны РФ пока не комментировало информацию о взрывах.

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Ранее, 1 июля, сообщалось о взрывах в Николаеве. Воздушная тревога продлилась около 40 минут.

30 июня взрыв прогремел в Киеве. Воздушная тревога в области не объявлялась.

27 июня взрывы произошли в Кременчуге и Сумах, была объявлена воздушная тревога.

Военные ВС России начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

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