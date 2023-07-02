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Пенсионерка по указанию псевдоспецслужб попыталась поджечь отделение банка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Пенсионерка из Городца Нижегородской области едва не сожгла местное отделение банка по указке звонивших ей «сотрудников ФСБ». По предварительным данным полиции, 67-летняя женщина стала жертвой мошенников, сообщил 1 июля портал NN.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Злоумышленники по телефону представились сотрудниками ФСБ и дали женщине указания — забрать в обозначенном месте бутылки с воспламеняющейся смесью и запустить их в отделение банка. Ослушаться «силовиков» она не смогла и всё сделала по инструкции.

Небольшое возгорание потушили до приезда МЧС. При этом женщина осталась на месте ждать дальнейших указаний, о чем она заявила прибывшим на место полицейским.

По данным портала, небольшое возгорание, на место которого выезжал наряд МЧС, находился на противоположной стороне дороги от отделения банка. Полиция задержала пенсионерку за совершение противоправных действий и дальнейшего выяснения обстоятельств дела.

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20 июня после взрыва петард мужчиной в отделении Сбербанка в Химках Московской области было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Устроивший инцидент пояснил, что действовал по указаниям лиц, которые позвонили ему и представились сотрудниками Центрального банка и правоохранительных органов.

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