Синоптики спрогнозировали в Москве кратковременный дождь в воскресенье

Переменная облачность и местами небольшой кратковременный дождь — такая погода ожидает жителей Московского региона в воскресенье, 2 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14.

В Московской области днем ожидается от +21 до +26 градусов, ночью не ниже +11 градусов.

Прогнозируется западный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление пониженное — 737 мм ртутного столба.

Ранее, 30 июня, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что начало июля в Москве будет солнечным и жарким. Он также уточнил, что 4 по 7 июля температура днем будет подниматься до +28.

23 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. Он заявил, что несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.